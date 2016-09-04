8 شروط شرعية يجب اتباعها عند ذبح أضحية العيد

يقدم اليوم السابع أهم الشروط الشرعية الواجب اتباعها من قبل المواطنين، عند ذبح أضاحى العيد أهمها:

1- التسمية على الأضحية قبل الذبح.

2- أهلية الذابح (رجل أو أمرأة).

3- توجيه رأس الذبيحة باتجاه القبلة.

4- الذبح بسكين حاد والإسراع فى الذبح.

5- قطع الحلقوم والبلعوم والمرىء والوريد والشريان اللذين يقعان فى عنق الحيوان من جهة الحلقوم، وذلك لإعطاء فرصة للدم بالانسياب خارجيًا والحصول على لحم صحى.

6- عدم المبالغة فى القطع حتى يبين رأس الذبيحة، وعدم السلخ قبل أن تهدأ الذبيحة.

7- يستحب حضور الذابح لعملية الذبح.

8- تقسيم الضحية على 3 أجزاء، ثلث للأكل والتصدق بثلث، والثلث الأخير يهدى به.