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8 شروط شرعية يجب اتباعها عند ذبح أضحية العيد

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8 شروط شرعية يجب اتباعها عند ذبح أضحية العيد 8 شروط شرعية يجب اتباعها عند ذبح أضحية العيد

>كتبت إيناس البنا

يقدم اليوم السابع أهم الشروط الشرعية الواجب اتباعها من قبل المواطنين، عند ذبح أضاحى العيد أهمها:

1-             التسمية على الأضحية قبل الذبح.

2-             أهلية الذابح (رجل أو أمرأة).

3-             توجيه رأس الذبيحة باتجاه القبلة.

4-             الذبح بسكين حاد والإسراع فى الذبح.

5-             قطع الحلقوم والبلعوم والمرىء والوريد والشريان اللذين يقعان فى عنق الحيوان من جهة الحلقوم، وذلك لإعطاء فرصة للدم بالانسياب خارجيًا والحصول على لحم صحى.

6-             عدم المبالغة فى القطع حتى يبين رأس الذبيحة، وعدم السلخ قبل أن تهدأ الذبيحة.

7-             يستحب حضور الذابح لعملية الذبح.

8-             تقسيم الضحية على 3 أجزاء، ثلث  للأكل والتصدق بثلث، والثلث الأخير يهدى به.


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