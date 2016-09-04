ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية أسنان أثناء قدومة من دبى

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من أدوية الأسنان داخل ملابسه لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من دبى.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على طائرة مصر للطيران القادمة من دبى، اشتبه رجال الجمارك فى أحد الركاب، وبسؤاله عما يحمل معه من أشياء يستحق الجمارك عليها أجاب بالنفى وقال إنة منذ شهر فبراير الماضى لم يحضر إلى مصر.

وأضافت المصادر أنه تبين من خلال فحص جواز السفر بأنه سافر أمس ولمدة يوم واحد فقط، وتم تحويله إلى أمام محمد مأمور الجمرك، ومجدى فريد مدير الحركة المشرف، وعثر من خلال التفتيش على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بالأسنان المخبأة داخل الملابس وبالبحث تبين أنه قد حرر له محضر سابق بتهريب أدوية.

وأشارت المصادر أنه بالعرض على إبراهيم عبد اللطيف مدير عام مطار القاهرة، الذى أمر بتحرير محضر ضبط للراكبين والذى طلب التصالح مقابل عدم تحريك الدعوى.