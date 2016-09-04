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"اقتصادية البرلمان": لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة بداية الدور الثانى

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"اقتصادية البرلمان": لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة بداية الدور الثانى "اقتصادية البرلمان": لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة بداية الدور الثانى

>كتب أحمد عرفة

قال النائب محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفعيل طلب اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة الذى تقدمت به اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، سيتم تفعيله خلال دور الانعقاد المقبل، بعد أن انتهى البرلمان من دور الانعقاد الأول.

 

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هناك أهمية كبيرة لتشكيل البرلمان للجنة تقصى حقائق للبحث فى الأموال المهدرة فى الصناديق الخاصة ومعرفة المبالغ فيها، خاصة أن هذه الصناديق لم تتمتع برقابة عليها خلال الفترات الماضية، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا إزاء هذه الأزمة.


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