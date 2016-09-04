رئيس الأرجنتين يؤكد احترام إرادة المصريين وأهمية التعاون الزراعى والنووى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر إقامته بمدينة هانجشو الصينية رئيس الأرجنتين "ماوريسيو ماكرى"، بحضور وفدى البلدين، حيث ضم الجانب المصرى وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالرئيس الأرجنتينى، معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات المتميزة والممتدة التى تجمع بين البلدين فى جميع المجالات.

كما وجه التهنئة لاستضافة الأرجنتين لقمة مجموعة العشرين فى عام 2018.

ومن جانبه أكد الرئيس الأرجنتينى على إيلاء بلاده اهتماماً كبيراً للارتقاء بعلاقات التعاون مع مصر على جميع الأصعدة، مشيراً إلى قوة ورسوخ أواصر الصداقة التى تجمع بين الدولتين، لاسيما أنه سيتم الاحتفال فى العام القادم بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح السفير علاء يوسف، أن الرئيس استعرض خلال اللقاء مجمل التطورات التى شهدتها مصر على الساحة الداخلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن الجهود التى قامت بها من أجل تدعيم الاستقرار وترسيخ القيم الديمقراطية وإعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات، مؤكداً حرص مصر على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأشار الرئيس السيسى إلى تطلع مصر للانتهاء من إجراءات تصديق الأرجنتين على اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الميركسور بالنظر إلى ما سيساهم به ذلك فى تعزيز التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، وعلى رأسها الأرجنتين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس "ماكرى" أكد احترام بلاده للإرادة الحرة للشعب المصرى وقراراته، مشيراً إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، ولاسيما فى مجالات الزراعة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وغيرها من المجالات.

وأكد الرئيس الأرجنتينى، قرب انتهاء بلاده من إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور بما يساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدولتين.

وتناول اللقاء سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.