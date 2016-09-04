بعد السخرية.. مصمم تمثال "أم البطل": سنستبدل الجندى المصرى بحمائم السلام

أكد الفنان التشكيلى وجيه ينى، القائم بأعمال التصميم والتشطيب لتمثال أم البطل بمدينة البلينا، والذى شهد جدالاً واسعًا وسخرية على صفحات فيس بوك، حيث شيد تمثال لفلاحة مصرية ويحتضنها جندى مصرى، أنه سوف ينتهى من التعديلات الجديدة بناء على قرار المحافظ فى غضون أسبوعين من اليوم.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعديل الجديد عبارة عن إزالة مجسم الجندى الذى كان موجودًا خلف الفلاحة المصرية، وسيشمل إضافة من 8 : 10 حمائم السلام وغصنى زيتون متقاطعتين بيدى الفلاحة المصرية، وأن هذه التعديلات لن تكلف مجلس مدينة البلينا أى نفقات إضافة، وأن قيمة بناء التمثال 200 ألف جنيه، مضافًا إليها نافورة محملة على التمثال.