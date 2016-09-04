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الحكومة السودانية تدعو الحركة الشعبية لقبول مبادرات توصيل المساعدات الإنسانية

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الحكومة السودانية تدعو الحركة الشعبية لقبول مبادرات توصيل المساعدات الإنسانية الحكومة السودانية تدعو الحركة الشعبية لقبول مبادرات توصيل المساعدات الإنسانية

>الخرطوم أ ش أ

جددت السودانية ، دعوتها للحركة الشعبية قطاع الشمال، القبول بالمبادرة الثلاثية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية، وقرار مجلس الأمن رقم 2046 الداعم للمبادرة ، حتى تتمكن من توصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين فى المناطق التى تخضع تحت سيطرة الحركة .

 

وطالب مفوض العون الإنسانى بالسوظان أحمد محمد آدم ، فى تصريح يوم السبت، الحركة الشعبية بالتخلى عن استخدام قضية العون الإنسانى ، كأداة لتحقيق أهداف سياسية، لأن المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن لا علاقة لهم بما يجرى من خلافات بين الحكومة والحركة، مؤكداً سعى الحكومة لتقديم العون لهؤلاء ، وفقاً للمبادئ الإنسانية وليس على الأجندات السياسية.

 

وكشف آدم أن من بين 17 محلية فى ولاية جنوب كردفان، تقع ثلاث محليات فقط تحت سيطرة الحركة الشعبية كلياً أو جزئياً، وأنه لا توجد فى ولاية النيل الأزرق محلية واحدة تحت سيطرة الحركة، موضحا أن النطاق الجغرافى وأعداد السكان لهذه المناطق لا تتجاوز 10% فقط من مساحة الولايتين.

 

وأضاف أنه رغم ذلك، فإن الحكومة حريصة على وصول المساعدات الإنسانية لأى متضرر ، باعتبار أن هؤلاء مواطنون سودانيون ، والحكومة مسئولة عنهم ،ومن حقهم أن يجدوا المساعدات والاهتمام والرعاية.


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مصر 365

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