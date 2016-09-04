مصدر بـ"التعليم": عرض تعديلات التقويم الشامل على "الهلالى الشربينى"

قال مصدر مسئول، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تعديلات القرار رقم 313 " التقويم الشامل، شمل تعديلات كثيرة على رأسها إلغاء امتحانات الميدتيرم واستبدالها باختيارات الشهور، موضحا أن طريقة عرضه على الرأى العام تمت بشكل غير واضح، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعديل القرار منذ سنة مضت، شارك فيها عدد من المعلمين وأولياء الأمور.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الأمر يحتاج إلى توضيح حتى يتفهم الرأى العام، وعلى رأسهم أولياء الأمور حقيقة التغييرات التى تمت فى القرار، من بينها إلغاء امتحانات الميد تيرم، قائلا: التعديلات التى تمت فى صالح الطالب وولى أمره.

وأوضح المصدر فى تصريحاته، إن الإدارة المركزية للتعليم الأساسى بالوزارة، عرضت على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، التعديلات النهائية الخاصة بالقرار أمس السبت، وذلك قبل إصدار قرار وزارى، وبعد استطلاع رأى أولياء الأمور والطلاب على موقع الوزارة.