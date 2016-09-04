كيم كارداشيان تعترف بمرضها

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيانKim Kardashian، أنها لم تعد تخجل من معاناتها من مرض الصدفية التي تم تشخيصها به عام 2010.

وأكدت كيم أن علامات المرض بدأت تظهر على جسدها في بداية الثلاثينات بحيث كانت تحاول تغطية أماكن الإصابة في البداية حتى يكتشف العلماء علاجاً لهذا المرض الجلدي، ولكنها تخطت هذه المرحلة وكتبت مؤخراً على KimKardashianWest.com التطبيق الخاص بها أنها كانت تشعر في كثير من الأحيان بالخجل بوجود عيب ما في ساقها اليمنى، لكن عندما عرف الجميع بمرض الصدفية الخاص بها، لم تعد هناك حاجة للإختباء من ذلك الأمر.



يذكر أن كيم ورثت هذا المرض عن والدتها كريس جينر Kris Jenner التي ما زالت تعاني منه،وأشارت جينر أنها تلجأ للتغلب عليه عن طريق إتباع حمية معينة إلى جانب إستخدام كريم الكووتيزون.

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