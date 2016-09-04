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إصابة 3 من "الحماية المدنية" أثناء التعامل مع قنبلة محيط نادى شرطة دمياط

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إصابة 3 من "الحماية المدنية" أثناء التعامل مع قنبلة محيط نادى شرطة دمياط إصابة 3 من "الحماية المدنية" أثناء التعامل مع قنبلة محيط نادى شرطة دمياط

>دمياط-معتز الشربينى

تمكن رجال الحماية المدنية والمفرقعات بدمياط من التعامل مع قنبلتين تم زرعهما بالقرب من نادى الشرطة 25 يناير بمدينة دمياط، وأدى انفجار إحداهما أثناء التعامل معها إلى إصابة 3 أشخاص من رجال الحماية المدنية وهم (العقيد معتز بالله محمود سلامه رئيس قسم الإطفاء ، أمين شرطة إبراهيم محمد سليمان، ومجند كريم مجدى).  

تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى دمياط العام لإجراء الإسعافات اللازمة، ومن المنتظر أن يخضع رئيس قسم الإطفاء لعملية جراحية لاستخراج شظية من جسده أثناء التعامل مع الجسم المنفجر.

 

من ناحية أخرى، قام اللواء نادر جنيدى مدير أمن دمياط، واللواء سيد العشماوى مدير البحث الجنائى، وقيادات مديرية الأمن بتفقد موقع الأحداث وزيارة المصابين بالمستشفى للاطمئنان عليهم.

 


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