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ضبط 1109 عبوات مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة

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ضبط 1109 عبوات مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة ضبط 1109 عبوات مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط محل غير مرخص يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمنطقة باب الشعرية وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور" والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا للغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل  وبحوزته 1109 عبوات  مستحضرات تجميل مغشوشة ، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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