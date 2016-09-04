قناة السويس: بنما الأكثر عبورًا للقناة خلال الربع الأول من العام الجارى

قالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن السفن البنمية كانت أكثر السفن عبورًا لقناة السويس، خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس من هذا العام، وجاءت السفن الليبيرية فى المرتبة الثانية، ثم السفن التابعة لجزر المارشال فى المرتبة الثالثة، ثم بعد ذلك السفن التابعة لهونج كونج.

وكشفت تقارير ملاحية، صادر عن هيئة قناة السويس، أن السفن البنمية من أكثر السفن التى عبرت القناة خلال الفترة من يناير وحتى مارس، حيث عبرت 604 سفن بنمية بحمولة 37 مليونا و762 ألف طن، كما عبرت 502 سفينة ليبيرية بحمولات 27 مليونا و58 ألف طن.

وأشارت التقارير، إلى أن سفن جزر المارشال تأتى فى المرحلة الثالثة، حيث عبرت القناة 488 سفينة بحمولة 28 مليونا و960 ألف طن، وفى المرتبة الرابعة السفن التابعة لهونج كونج، حيث عبرت خلال شهر يناير وفبراير ومارس، 306 سفن بحمولة 26 مليونا و930 ألف طن، وفى المرحلة الخامسة السفن السنغافورية، بـ279 سفينة قناة السويس بحمولة 17 مليونًا و992 ألف طن، كما تأتى إيطاليا فى المرتبة السادسة خلال شهر يناير وفبراير ومارس فى عبور السفن، بـ270 سفينة بحمولة 15 مليونا و541 ألف طن.

وأكدت التقارير الملاحية، أن المملكة المتحدة تأتى فى المرحلة السابعة من حيث العبور خلال الفترة من يناير وحتى مارس، حيث عبرت القناة 154 سفينة بحمولة 9 ملايين و317 ألف طن، وفى المرحلة الثامنة سفن جزر البهاما، بـ94 سفينة بحمولة 6 ملايين و249 ألف طن، وتأتى الدنمارك فى المرحلة التاسعة بـ115 سفينة بحمولة 14 مليونًا و10 آلاف طن وفى المركز العاشر اليونان بـ94 سفينة بحمولة 6 ملايين و972 ألف طن.