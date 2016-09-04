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اليوم .. بدء التنسيق الداخلى بآداب عين شمس للطلاب الجدد المقبولين بالكلية

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اليوم .. بدء التنسيق الداخلى بآداب عين شمس للطلاب الجدد المقبولين بالكلية اليوم .. بدء التنسيق الداخلى بآداب عين شمس للطلاب الجدد المقبولين بالكلية

>كتب محمود راغب

تبدأ كلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم الأحد، أعمال التنسيق الداخلى وتسجيل رغبات الطلاب الجدد المقبولين بالكلية، لأقسام الكلية الـ16،وذلك حتى الخميس 8 سبتمبر الجارى، بمدرج آداب سفلى بالكلية.

 

وتستعد كلية الآداب بجامعة عين شمس، لاستقبال الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعى 2016/ 2017، والذين يبلغ عددهم 2194 طالب انتظام و 1107 طالب انتساب، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع 800 طالب يومياً، يتم التعامل معهم من خلال 8 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الطلاب و خطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الارشادية بالكلية، وأيضاً عبر الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للكلية على الفيس بوك .

 

وكان قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور مصطفى مرتضى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عقد لجنة تنسيقية لتجهيز الكلية بأكملها، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد، وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور.


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