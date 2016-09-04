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كلوي مورتز في مهرجان Deaville بعد انفصالها وبروكلين بيكهام

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السبت 03-09-2016 21:10

ظهرت النجمة الإمريكية كلوي مورتز Chloe Moretz بعد انفصالها عن حبيبها النجم الإنجليزي الشهير بروكلين بيكهام Brooklyn Beckham في مهرجان "Deauville" أمريكا السينمائي الذي أقيم في مدينة دوفيل في فرنسا مساء يوم الجمعة.
مورتز البالغة من العمر 19 عاماً، تألقت بإطلالة ملونة ومبهجة على السجادة الحمراء بفستان طويل، للمرة الأولى، بعد انفصالها عن بروكلين ابن نجم كرة القدم ديفيد بيكهام David Beckham والمصممة الشهيرة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham.
يذكر أنه كان من المقرر أن ينتقل الثنائي للعيش معاً، إذ وجد بروكلين منزلاً من أربع غرف نوم على شاطئ فينيس في إيطاليا، ولكنهما انفصلا بعد 3 أشهر من المواعدة.

 

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