صورة ميريام فارس تشعل "ثلاثة رهانات" بين جمهورها

أشعلت ملكة المسرح ميريام فارس صفحات موقع إنستقرام بصورة "جريئة جدا" بدت فيها وكأنها عارية تماماً، من كواليس عطلتها الصيفية، وبعيداً عن الإنتقادات والسباب المعتاد من أصحاب الأراء المتحفظة شهدت التعليقات التي تجاوزت الألفين "ثلاثة رهانات" مثيرة بين الجمهور.

الصورة لا تكشف إلا عن الثلث الأول من منطقة الرأس والصدر وكان الرهان الحائر هو هل ترتدي ميريام أية ملابس تم حذفها من أصل الصورة، وأكد أغلب المعلقين أنها بدون ملابس نهائيا، بينما التراس ميريام أكد أنها ترتدي ملابس تغطي صدرها ولكنها لا تظهر بالصورة!!

الرهان الثاني كان الأخف دماً وهو مسابقة عن عدد "الشامات" أو ما يطلق عليه "الحسنات" بالعامية المصرية فى جسد ميريام فارس، واحتار الجمهور ما بين ثلاثة اثنين منهن بالكتف أو أربعة، ولا زال الرقم حائرا حتى اللحظة.

الرهان الثالث كان حصرياً على عشاق التصوير، وهو التكهن بموقع التقاط هذه الصور، وهل هو ببيروت أم بعطلة صيفية بإحدي الجزر الاستوائية؟