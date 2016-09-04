ريهانا تشكر دريك على طريقتها

بيدو أن قصة حب جديد تلوح في الأفق بين كل من النجمة العالمية ريهانا Rihanna ومغني الراب دريك Drake،

فبعد أن أشعل الثنائي المسرح مساء يوم السبت في حفل توزيع جوائز MTV بتقديم دريك الجائزة إلى ريهانا واعترافه بخطاب أمام الجميع أنه يحمل مشاعر حب لها منذ عام 2011 ، قامت ريهانا بدورها وبعد عدة أيام بالتوجه برسالة شكر وامتننان عبر حسابها الرسمي على موقع إنستقرام إلى الأهل والأصدقاء وفريق عملها ومعجبيها على دعمهم لها، ولم تقتصر رسالة الشكر هذه على الأهل والأصفاء فقط, وإنما خصت ريهانا في آخر الرسالة دريك قائلة: ”خطابك كان مؤثراً جداً وأحبك لهذا السبب ".

وكانت ريهانا البالغة من العمر 28 عامًا قد فاجأت الجميع وقامت برسم وشم مثير على رسغها الأيسر وهو عبارة عن سمكة قرش، وذلك تعبيراً عن إمتنانها وحبها لعشيقها دريك على سمكة القرش المحشوة التي أهداها إياها خلال زيارتهما لحوض سمك في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث كانا قد نشرا صورة لهما عبارة عن سيلفي تظهر فيه سمكة القرش مع الثنائي وفيها يمازح دريك حبيبته ريهانا بواسطة الهدية نفسها.

يذكر أن دريك كان قد التقى ريهانا للمرة الأولى عام 2005 في مطعم في تورونتو – كندا حيث مسقط رأسه خلال تصوير ريهانا لكليب أغنية Pon De Replay.