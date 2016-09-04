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رئيس الصين: الاستفادة من الابتكار والعلوم السبيل لزيادة النمو في دول العشرين

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رئيس الصين: الاستفادة من الابتكار والعلوم السبيل لزيادة النمو في دول العشرين رئيس الصين: الاستفادة من الابتكار والعلوم السبيل لزيادة النمو في دول العشرين

رئيس الصين خلال إلقائه كلمته (رويترز)

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس أن بلاده ستعمل مع جميع الاطراف لجعل قمة مجموعة العشرين قمة التعافي للاقتصاد العالمي ليحقق نموا قويا ومستداما ومتوازنا وشاملا.

وأضاف في كلمة القاها في الحفل الافتتاحي لقمة أعمال العشرين في مدينة هانغتشو بشرق الصين أن جميع الاطراف المعنية في القمة يجب أن تعمل من أجل بناء عالمي مبتكر ومنفتح لاكتشاف مصدر جديد للنمو وتوسيع مساحة التنمية.

واضاف إن الاقتصاد العالمي يجب ان يكون مترابطا وشاملا من أجل مشاركة القوى ووضع أساس لحلول متبادلة النفع.

وبيّن أن الصين "فتحت طريقا جديدا أمام النمو" وإن هذا أحد أهم الموضوعات على أجندة قمة هانغتشو وإنها عملت على تشكيل خطة لقمة العشرين بشأن النمو المبتكر ويجب ان تغتنم الدول هذه الفرصة التاريخية التي يقدمها الابتكار والثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة والتحول الصناعي والاقتصاد الرقمي لزيادة قدرة النمو متوسطة وقصيرة المدى للاقتصاد العالمي.

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