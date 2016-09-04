اللواء الجباري يعلن جاهزية «أمن المنشآت» لأداء أعمالها في الحج

رعى قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد الجباري ورشة عمل الاجتماع الثاني لقائد قوات أمن المنشآت مع المشرف على أعمال الحج وقادة المشاعر وعموم المشاركين في مهمة حج هذا العام بحضور عموم ضباط القوات المشاركين بمهمة الحج، ذلك بمقر مركز تدريب القوات بمزدلفة.

ونوقش خلال الورشة طبيعة المهمة والدور المطلوب من كل ضابط وفرد واستشعار المهمة من منظور ديني ووطني، كما تم استعراض جميع الأحداث المحتملة أثناء المهمة وطرق معالجتها، والحث على أهمية التعاون مع جميع الجهات المشاركة في المهمة، كما نوقش أهمية التفاعل مع جميع الأحداث والإبلاغ أولاً بأول عن كل ما يعكر صفو الحج، وبحث آلية التنسيق مع مؤسسات الطوافة في تفويج الحجاج لقطارات المشاعر بالتعاون مع وزارة الحج والشركة المشغلة للقطار.

وأوضح قائد القوات اللواء الجباري أن هذه الورشة تهدف إلى إيضاح وشرح الخطط والأدوار المطلوبة، وحث منسوبينا على الظهور المشرف في تأدية هذه المهمة الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ، وأن نجاح العمل يعتمد على استشعار المهمة، وأن ما نقوم به خدمة لدين الله وشرف كبير للوطن في خدمة ضيوف الرحمن، الذين أتوا من جميع البقاع تلبية لله وتأدية لمناسكهم، ونحن جميعاً نعمل على خدمتهم بكل ما أوتينا من قوة وجهد.

وصرح اللواء الجباري أن القوات تعلن جاهزيتها الكاملة في هذه المهمة، عاقدة العزم على العمل جنباً إلى جنب مع بقية الجهات الأمنية بكل كفاءة واقتدار، مستعينةً بالله على ذلك، ثم بما تم من تأهيل وتدريب لمنسوبينا، للعمل على إدارة وتنظيم الحشود في قطارات المشاعر، وتنظيم حركة المشاة كجهة مساندة للأمن العام في عدد من المشاعر.