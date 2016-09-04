تكثيف الجولات الرقابية على 37041 محلاً وسوقاً في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على 37041 سوقاً ومحلاً في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترتبط بالصحة العامة، وذلك للتأكد من نظافة هذه المحلات وتوفر الاشتراطات الصحية فيها والتأكد من سلامة العاملين وحصولهم على شهادات صحية سارية المفعول ومكافحة الباعة الجائلين واتخاذ كل ما يلزم حيال المخالفات وذلك لضمان المحافظة على صحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وشكلت الوزارة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة العديد من اللجان الرقابية الميدانية لمتابعة الأسواق التجارية ومكافحة الظواهر السلبية خلال موسم الحج, حيث تزدحم فيها شوارع وأحياء العاصمة المقدسة, وذلك لضمان تهيئة الأجواء الصحية لحجاج بيت الله الحرام والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات لهم فيما يتعلق بالإصحاح البيئي والصحة العامة.

وتضم اللجان والتي تعمل على مدار اليوم، خلال الفترة التي يتواجد خلالها الحجاج بأعداد كبيرة، لجنة المراقبة الغذائية ولجنة التسمم الغذائي ولجنة مراقبة الاأسعار ولجنة فحص عينات الأغذية واللجنة الأمنية لمصادر المياه.

إضافة إلى لجنة مكونة من أمانة العاصمة المقدسة ومكتب العمل والعمال ووزارة الحج ووزارة التجارة والشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للمجاهدين وشرطة منطقة مكة المكرمة وإدارة المرور وإدارة الجوازات وذلك تحت مسمى "مكافحة الظواهر السلبية للمنطقة المركزية" حيث تقوم هذه اللجنة بحملات جماعية على الباعة المتجولين والمفترشين ومخالفي أنظمة الإقامة ومختلف الظواهر السلبية وذلك على مدار اليوم.

ويبلغ المحلات المتعلقة بالصحة العامة التي تستهدفها الوزارة قبل وأثناء وبعد موسم الحج في مكة المكرمة 33.069 محلاً تتضمن 18.500 محل تجاري، 408 مخابز وأفران، 397 جزارة وأسماك ودواجن، 1245 محلات أكلات شعبية ووجبات خفيفة، 198 مطبخاً، 2590 بقالة، 539 خضروات وفواكه، 182 صيدلية، 669 مطعماً، 7106 صوالين حلاقة، 287 مركز تسوق، 32 محطة مياه ومصانع تعبئة، 78 ثلاجة مواد غذائية، 353 مواد غذائية متفرقة، 471 مغسلة ملابس، و14 مصنعاً.

كما تشمل الجولات الرقابية المباسط الموسمية بمكة المكرمة والبالغ عددها 2.229 مبسطاً مؤقتاً تتوزع على 1650 محلات مؤقتة، و567 مباسط مؤقتة، و7 مباسط خبز و5 برادات كبيرة وصغيرة.

وبخصوص المشاعر المقدسة تستهدف الحملات 234 مبسط أفراد بمنى، و205 مباسط في عرفات ومزدلفة، و100 برادات، و85 مباسط تخصيص بمنى، و19 محلات بيع خبز بمنى.

كما تستهدف الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية 1100 صالون حلاقة بمشعر منى في كل من منطقة البيعة بجوار محطة الإركاب، منطقة صدقي، شمال وجنوب المنحدر الغربي لجسر الجمرات، والمجزرة الحديثة بالمعيصم.

وتستخدم الوزارة نظاماً آلياً لاستلام وتسجيل العينات وتوجيهها للمختبر، حيث يتم فحص وتحليل هذه العينات للتأكد من خلوها من الملوثات الضارة المسببة للأمراض، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، كما يتم تسجيل وإرسال النتائج للجهات ذات العلاقة عن طريق نظام آلي محكم يهدف لسرية المعلومات وسرعة الإجراءات المتخذة والحصول على تقارير تفصيلية عن عدد العينات الملوثة.

تفقد البرادات ومدى ملاءمتها للحفظ

كشف على محال المواد الغذائية والتأكد من نظافتها