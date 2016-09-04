هيئة تطوير مكة تطلق تطبيق تفويج «قطار المشاعر»

أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أول تطبيق "برنامج ذكي" يتم تنفيذه في الحج لربط الحجاج بمركز السيطرة على الحشود بقطار المشاعر المقدسة، بهدف تنظيم تنقلاتهم من المخيمات وحتى وصولهم إلى القطار، وفق جداول تحركاتهم الزمنية، إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أمين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة د. هشام الفالح، أن التطبيق يعمل بنظام (IOS)، وهو بمثابة حلقة الوصل بين قادة أفواج الحجاج وغرفة التحكم الخاصة بمركز السيطرة على الحشود ورد مواقعهم في المخيم وتحركهم، مضيفاً أن التطبيق يحتوي على الجدول الزمني لتفويج الحجاج، كما يتيح الفرصة أمام الجهات ذات العلاقة للاستعداد للتفويج بحسب الجدول الزمني المحدد لكل فوج.

وتم تزويد قادة تفويج أكثر من 311 ألف حاج بأجهزة محمولة متنقلة تحتوي على التطبيق، وتتصل بخدمة بغرفة تحكم القطار ما يسهم في تسجيل ومتابعة الرحلة، ومراقبة كثافة الحشود منذ التحرك من المخيم وحتى بلوغ المحطة المحددة لكل فوج، إلى جانب التواصل الدائم مع غرفة مراقبة التفويج في مركز القيادة والسيطرة، وتوجيه الحجاج للمحطات، وتطوير وتحسين رصد تفويج الحجاج، كذلك التنبؤ بعدد الحجاج القادمين للبوابات والمحطات من خلال رصد الوقت الفعلي لكل فوج.

وأضاف د. الفالح أن التطبيق مزود بلوحة معلومات مرتبطة بالمركز، توضح الوقت الفعلي لحركة الحجاج، ما يمكن في حالة التزاحم من تعليق وتأخير وتقديم وقت المغادرة وذلك عبر التواصل الفوري بغرفة التحكم، إضافة إلى التنبؤ عن اي مشكلة محتملة باستخدام قياس كثافة الحجاج، ويمكن البرنامج الذكي من سرعة إعطاء التعليمات للحجاج وتفادي وقوع حوادث التزاحم، استناداً إلى سرعة الاستجابة للأزمات وسرعة الاتصال المدعم بها التطبيق، ما يمكن من سهولة الإخلاء وتقليل فرصة وقوع اي حوادث بقطار المشاعر.