اللواء المبدل: إجراءات لمواجهة أي مخالفات لاشتراطات السلامة في الحج

اللواء حمد المبدل

كشف اللواء حمد بن عبدالعزيز المبدل قائد قوات الدفاع المدني بالحج عن جاهزية رجال الدفاع المدني لتنفيذ الخطة العامة في حالات الطوارئ خلال موسم الحج هذا العام، ومواجهة كافة المخاطر الافتراضية التي قد تهدد سلامة هذا التجمع الإيماني العظيم واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج.

وأشار اللواء المبدل إلى وجود تنسيق كامل مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية لتنفيذ خطة الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالحج والخطط التفصيلية الملحقة بها والتي تشمل أعمال الإخلاء والإيواء ومكافحة السيول والأمطار والانهيارات الجبلية وحوادث المركبات والحافلات، مؤكداً استحداث عدد من الفرق الموسمية لتغطية جميع طرق الحج والمواقيت بخدمات الدفاع المدني.

ولفت قائد قوات الدفاع المدني بالحج إلى تسيير عدد كبير من فرق الإشراف الوقائي ودوريات السلامة لمتابعة الالتزام باشتراطات السلامة في جميع منشآت إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة ومخيماتهم بالمشاعر وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق أي منشأة مخالفة، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الوحدات للتدخل السريع في الحالات الطارئة في جميع محطات قطار المشاعر وعلى طول مساره بالتنسيق مع الشركة المشغلة للقطار وكافة الجهات المعنية بذلك.

وأوضح اللواء المبدل وجود خطة تفصيلية لدعم قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ مهمة الحج من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من المناطق الأخرى في الحالات التي تتطلب ذلك، فضلاً عن تخصيص عدد من المراكز والوحدات للدعم والإسناد في العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات بما يتناسب وتنقلات الحجيج لأداء المناسك ومراعاة أوقات الذروة والكثافة العالية في بعض الأوقات والمواقع، مؤكداً أن خطة الدفاع المدني لحج هذا العام تشهد استفادة كبيرة من تقنيات المعلومات والاتصالات في تلقي البلاغات واختصار زمن الوصول إلى مواقع الحوادث وإدارة العمليات الميدانية وكذلك في نشر ثقافة السلامة والتوعية الوقائية بين الحجيج من خلال استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي في بث رسائل التوعية والتحذيرات الفورية وتنظيم تفويج الحجاج، بالإضافة إلى إتاحة المجال لعدد من مؤسسات العمل التطوعي للمشاركة في تنفيذ بعض أعمال الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وشدد اللواء المبدل على ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني الخاصة باشتراطات السلامة في جميع المنشآت التي تقدم خدماتها للحجيج بما في ذلك المنشآت السكنية والفندقية والمطاعم والمراكز التجارية، مؤكداً سوف يتم تطبيق إجراءات بحق أي منشأة يثبت مخالفتها لاشتراطات السلامة تصل إلى حد إغلاق المنشاة.

وختم قائد قوات الدفاع المدني بالحج برفع كل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله -، لما يولونه من دعم وحرص على جاهزية قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للدفاع المدني في حالات الطوارئ بالحج.

وعبر اللواء المبدل عن شكره العميق لمدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو على حرصه ومتابعته في وصول قوات الدفاع المدني بالحج لأعلى مستويات الاستعداد والجاهزية من حيث القوى البشرية والآلية ومستلزمات السلامة الشخصية للضباط والأفراد لأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه وتقديم صورة مشرفة لما تبذله بلادنا المباركة من جهود ضخمة وإمكانات هائلة لرعاية حجاج بيت الله الحرام والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.