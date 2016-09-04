العميد الدليوي: 110 فرق إطفاء وإنقاذ واستحداث 14 وحدة موسمية في العاصمة المقدسة

العميد أحمد الدليوي

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة عن تنفيذ خطة مواجهة الطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال موسم الحج هذا العام، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية لتوفير أعلى درجات السلامة لضيوف الرحمن والقائمين على رعايتهم وسكان مكة المكرمة والاستعداد الكامل للتعامل مع كافة المخاطر الافتراضية بناء في ذلك حوادث الأنفاق والزحام والتدافع داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالحج.

وأوضح العميد أحمد بن عبدالعزيز الدليوي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، تكثيف أعمال الكشف الوقائي على كافة المنشآت التي تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام بما في ذلك المنشآت السكنية والفندقية والمراكز التجارية ومحطات الوقود والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة، وفق خطة مجدولة آلياً، مؤكداً تنفيذ ما يزيد على 10 آلاف جولة ميدانية لمتابعة اشتراطات السلامة في كافة المنشآت.

وأشار العميد الدليوي إلى أن خطة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لأعمال الإطفاء والإنقاذ يشارك في تنفيذها 37 مركزاً ميدانياً و14 وحدة موسمية تم استحداثها، بالإضافة إلى وحدات للتدخل السريع و مراكز للإسناد ومركز ميداني متخصص في التعامل مع المواد الخطرة في حين تضم تشكيلات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أكثر من 110 فرق ميدانية للإطفاء وفرق للسلالم وفرقة لمباشرة حوادث انهيارات المباني وعدد من فرق الإسعاف والإنقاذ المائي، بالإضافة إلى مجموعات الحماية المدنية والتي تشمل مجموعات الرصد والإخلاء، ومراكز السلامة إلى جانب تخصيص قوة مجهزة لدعم الحرم المكي الشريف تغطي أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به لتقديم الدعم والمساندة لحجاج بيت الله الحرام في صحن المطاف والمسعى والساحات الخارجية في محيط الحرم وإخلاء الحالات التي قد تتعرض للإجهاد أو الإغماء أو السقوط إلى نقاط الفرز المحددة سلفاً ونقل من تستدعي حالته لأقرب المراكز الصحية والمستشفيات بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والهلال الأحمر بالإضافة إلى تخصيص عدد من الوحدات والفرق الميدانية بمراكز الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة للدعم والإسناد في الحالات التي تتطلب ذلك. وأكد مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تكثيف أعمال المسح الوقائي ودوريات السلامة خلال الأيام المقبلة لرصد أي مخالفات لاشتراطات السلامة يتم استحداثها بمنشآت إسكان الحجاج والعمل على إزالتها وفق ما تقتضي به الإجراءات النظامية موضحاً استعداد الدفاع المدني لتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء للحجاج في المنشآت التي يتم رصد مخالفات جسيمة بها إلى مواقع بديلة آمنة، تتضمن مقرات الجهات الحكومية والتعليمية والمنشآت الرياضية وقصور الأفراح والوحدات السكنية المفروشة والتي تم إعداد قائمة بها للاستفادة منها في إيواء الحجاج في حالات الضرورة.