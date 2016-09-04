الأمير محمد بن سلمان يستعرض سبل تعزيز العلاقات مع الرئيس أردوغان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة هانغتشو الصينية أمس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ أعمالها اليوم. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ولي ولي العهد مع الرئيس أردوغان

ولي ولي العهد عند لقائه الرئيس التركي

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