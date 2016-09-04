أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات تأمين كنائس دمنهور -
"الآثار" توافق على طلب استكمال أعمال البعثة البولندية بمنطقة مارينا -
أول اعتذار عن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة -
ملياردير يخسر ثروة عمره في ساعة ونصف -
السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الأمير محمد بن سلمان يستعرض سبل تعزيز العلاقات مع الرئيس أردوغان

Google+ Print

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة هانغتشو الصينية أمس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ أعمالها اليوم. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

image 0

ولي ولي العهد مع الرئيس أردوغان

image 0

ولي ولي العهد عند لقائه الرئيس التركي

image 0

جانب من المباحثات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية