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وزيــر التجـــارة يسلّـــم وكـــالـة التعاون اليابانية ترخيصاً للعمل بالمملكة

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سلّم وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ترخيصاً لوكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" للعمل بالمملكة لتأسيس مكتب اتصال اقتصادي وفني بموجب قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي الترخيص للمكاتب الاقتصادية الفنية من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وجايكا هي منظمة حكومية مستقلة تقوم بتنسيق المساعدات التي تقدمها حكومة اليابان لدول العالم المختلفة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ووفقاً لهذا الترخيص سوف تقوم "جايكا" بالمساعدة في تدريب الكوادر ومساعدة الجهات الحكومية بإجراء الدراسات التحليلية والخطط الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أنه قد تم في بداية زيارة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لليابان تسليم ترخيص لمنظمة التجارة اليابانية "جترو" بفتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني لها لتعزيز التعاون الاستثماري بين المملكة واليابان واستثمار الفرص الاستثمارية في البلدين حيث سلمه وزير التجارة والاستثمار في منتدى الاستثمار السعودي اليابان.

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