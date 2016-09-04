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رئيس مجلس الوزراء اليمني: مركز الملك سلمان للإغاثة أسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني

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أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ينفذ أعمالا جليلة وجبارة لإغاثة الشعب اليمني في كل المحافظات .

وثمن بن دغر خلال اتصال هاتفي بمعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الجهود التي يقوم بها المركز والتي قال إنها أسهمت في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية .

وبين رئيس الوزراء اليمني أن أعمال الإغاثة التي يقوم بها المركز وصلت إلى مختلف أنحاء اليمن منوها بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية لمساندة والشعب اليمني في مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والإغاثية والإنسانية. من جهته أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المركز أرسل حملة إغاثية تشتمل على وجبات غذائية جافة لضيوف الرحمن من الأشقاء اليمنيين الذين يعبرون بكثافة عبر منفذ الوديعة وهذه الحملة تأتي تأكيدا للدور الإنساني الذي يقوم به المركز تجاه أشقائهم في الجمهورية اليمنية وامتدادا للبرامج الإغاثية والطبية والإنسانية التي ينفذها المركز في اليمن.

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