ولي ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة «مجموعة العشرين»

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس إلى مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

سموه في برقيات لإمبراطور اليابان وولي عهده ورئيس الوزراء: مباحثاتنا ستسهم في تعميق العلاقات وتعزيز أواصر التعاون

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقيات شكر لجلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان وولي عهد اليابان ورئيس الوزراء إثر مغادرة سموه طوكيو قال فيها: إن المباحثات التي عقدتها مع المسؤولين اليابانيين ستسهم في تعميق العلاقات، وتعزيز أواصر التعاون.

وكان سموه قد استقبل أمس حاكمة مدينة طوكيو السيدة يوركيو كويكي والنائب في البرلمان الياباني العضو في الحزب الحاكم تارو كونو.

استعرض سبل دعم العلاقات الثنائية مع الرئيس أردوغان

والتقى سموه في هانغتشو رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما التقى سموه مجموعة من الطلبة السعوديين، وزف سموه البشرى بأن مقام خادم الحرمين أمر بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في دولة اليابان بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الرئيس أردوغان (عدسة/ بندر الجلعود)