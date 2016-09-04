أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات تأمين كنائس دمنهور -
"الآثار" توافق على طلب استكمال أعمال البعثة البولندية بمنطقة مارينا -
أول اعتذار عن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة -
ملياردير يخسر ثروة عمره في ساعة ونصف -
السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بأول برنامج ألمانى بسوهاج ويليه روسى وصينى

Google+ Print
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بأول برنامج ألمانى بسوهاج ويليه روسى وصينى الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بأول برنامج ألمانى بسوهاج ويليه روسى وصينى

>سوهاج محمود مقبول

وافقت لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم على بدء الدراسة ببرنامج اللغة الألمانية بكلية آداب سوهاج اعتباراً من العام الدراسى الحالى 2016-2017.

وأوضح الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب وعضو لجنة القطاع أن البرنامج هو الأول من نوعه فى كليات الآداب بمصر، ويتيح لخريجى الثانوية العامة دراسة اللغة الألمانية وثقافة وآداب وتاريخ الحضارة الألمانية بما يؤهل الدارسين للتعامل مع السياح الألمان ومعرفة طبائعم والتعاون معهم في المجالات التجارية والاقتصادية التى تحتاجها وخاصة فى منطقة الصعيد التى يتواجد بها ثلث آثار العالم.

وأضاف مصلح أن دارسى اللغة الألمانية فى المرحلة الثانوية سيحظون بأولوية خاصة فى القبول بالبرنامج، وأن الكلية تراعى المستويات الاقتصادية للأسر الصعيدية فى تحديد رسوم البرنامج، بحيث لا تزيد عن 3800 جنيه مصرى.

ومن جانب آخر أشار مصلح إلى افتقار اقليم الصعيد للغات المهمة التي يحتاجها السوق المصري وخاصة فى قارة آسيا تماشياً مع العلاقات المصرية الآسوية الأمر الذي دفع كلية الآداب إلى مطالبة المجلس الأعلى للجامعات بافتتاح برنامجين جديدين بها أحدهما للغة الروسية والآخر للغة الصينية، وهى أول محاولة مصرية من نوعها أيضا بكليات الآداب.

وأكد مصلح أن هناك فرص عمل جديدة بالسوق المصري تنتظر دارسى هذه اللغات وخاصة الألمانية والصينية والروسية، وأن التوسع في مثل هذه البرامج يتماشى مع التوجه العام للدولة وتظامها التعليمى فى هذه المرحلة، مُشيراً إلى أهميتها في سوهاج خاصة نظراً لارتباطها بمدن البحر الأحمر السياحية واربتاطها بالمدن الأثرية فى الأقصر وأسوان من جانب آخر.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"