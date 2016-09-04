الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بأول برنامج ألمانى بسوهاج ويليه روسى وصينى

وافقت لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم على بدء الدراسة ببرنامج اللغة الألمانية بكلية آداب سوهاج اعتباراً من العام الدراسى الحالى 2016-2017.

وأوضح الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب وعضو لجنة القطاع أن البرنامج هو الأول من نوعه فى كليات الآداب بمصر، ويتيح لخريجى الثانوية العامة دراسة اللغة الألمانية وثقافة وآداب وتاريخ الحضارة الألمانية بما يؤهل الدارسين للتعامل مع السياح الألمان ومعرفة طبائعم والتعاون معهم في المجالات التجارية والاقتصادية التى تحتاجها مصر وخاصة فى منطقة الصعيد التى يتواجد بها ثلث آثار العالم.

وأضاف مصلح أن دارسى اللغة الألمانية فى المرحلة الثانوية سيحظون بأولوية خاصة فى القبول بالبرنامج، وأن الكلية تراعى المستويات الاقتصادية للأسر الصعيدية فى تحديد رسوم البرنامج، بحيث لا تزيد عن 3800 جنيه مصرى.

ومن جانب آخر أشار مصلح إلى افتقار اقليم الصعيد للغات المهمة التي يحتاجها السوق المصري وخاصة فى قارة آسيا تماشياً مع العلاقات المصرية الآسوية الأمر الذي دفع كلية الآداب إلى مطالبة المجلس الأعلى للجامعات بافتتاح برنامجين جديدين بها أحدهما للغة الروسية والآخر للغة الصينية، وهى أول محاولة مصرية من نوعها أيضا بكليات الآداب.

وأكد مصلح أن هناك فرص عمل جديدة بالسوق المصري تنتظر دارسى هذه اللغات وخاصة الألمانية والصينية والروسية، وأن التوسع في مثل هذه البرامج يتماشى مع التوجه العام للدولة وتظامها التعليمى فى هذه المرحلة، مُشيراً إلى أهميتها في سوهاج خاصة نظراً لارتباطها بمدن البحر الأحمر السياحية واربتاطها بالمدن الأثرية فى الأقصر وأسوان من جانب آخر.