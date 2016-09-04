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الإخوان تطعن على أول حكم بإدراج مرسى وقيادات الجماعة ضمن قوائم الإرهاب

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الإخوان تطعن على أول حكم بإدراج مرسى وقيادات الجماعة ضمن قوائم الإرهاب الإخوان تطعن على أول حكم بإدراج مرسى وقيادات الجماعة ضمن قوائم الإرهاب

>كتب محمود نصر

تقدمت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين بمذكرة الطعن بالنقض على أول حكم بإدراج الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتنى، بالإضافة إلى 31 آخرين من قيادات الجماعة، وذلك فى القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 2 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميًا، بقضية التخابر مع حماس، بإدراجهم على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.

 

وشمل قائمة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية جميع المتهمين فى القضية وهم كل من:

1 - محمد بديع عبد المجيد سامى

2 – محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

3 – محمد محمد مرسى عيسى العياط

4 – محمد سعد توفيق الكتاتنى

5- عصام الدين محمد حسين العريان

6 – السيد محمود عزت إبراهيم عيسي

7 – محمد محمد إبراهيم البلتاجى

8 – سعد عصمت محمد الحسينى

9 – حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور

10 – عصام أحمد محمود الحداد

11 – محيى حامد محمد السيد أحمد

12 – متولى صلاح الدين عبد المقصود متولى

13- أيمن على سيد أحمد

14 – صفوت حمودة حجازى رمضان

15 - عمار أحمد محمد أحمد فايد البنا

16 – خالد سعد حسنين محمد

17- أحمد رجب رجب سليمان

18- الحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

19- جهاد عصام أحمد محمود الحداد

20- سندس عاصم سيد شلبي

21- أبو بكر حمد كمال مشالى

22- أحمد محمد محمد الحكيم

23- عيد محمد إسماعيل دحروج

24- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوى

25- رضا فهمى محمد خليل

26- كمال السيد محمد سيد أحمد

27- محمد أسامة محمد العقيد

28- سامى أمين حسين السيد

29- خليل أسامة محمد محمد العقيد

30- أحمد محمد محمد عبد العاطى

31- حسين محمد محمود القزاز

32- عماد الدين على عطوة شاهين

33- إبراهيم فاروق محمد الزيات

34- محمد فتحى رفاعة الطهطاوى

35- أسعد محمد أحمد الشيخة


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