أجهزة لكشف تسرّب المياه بالمباني الحكومية في الشارقة

بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة في تركيب الجهاز المبتكر لكشف التسربات الداخلية وغير المرئية، الذي قدمته الهيئة مشروعاً ابتكارياً، واعتمدته وزارة الطاقة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، بعدد من المباني الحكومية السكنية والمساجد، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه من الهدر.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة بادرت بتنفيذ العديد من المشاريع لمراقبة وإدارة شبكات توزيع ونقل المياه التابعة لها لرفع كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد.

ومن خلال نموذج مبتكر تم تطوير استخدام جهاز التحكم في تدفقات المياه المدفوعة مسبقاً، والمستخدم في جميع أنحاء العالم بغرض قياس، وكشف التسربات الداخلية. وقد تم تركيب هذا الجهاز في العديد من المواقع مثل المساجد والمباني الحكومية والفلل، وحقق نتائج واعدة ومبشرة في مجال كشف التسربات الداخلية وغير المرئية.

وأوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه أنه تم تركيب الجهاز الجديد في 25 مسجداً و8 جهات حكومية وعدد من المباني السكنية وأثبت كفاءة كبيرة، حيث أوضحت النتائج أنه بعد تركيب الجهاز الجديد تم تخفيض 40% من المياه في المباني الحكومية و30% في المساجد و20% في المباني السكنية.

وأكد الدكتور علاء الدين محمد الحسن رئيس قسم التخطيط بإدارة المياه أن الجهاز الجديد يتيح تحديد كميات المياه للمشتركين وتنظيم مواعيدها ويتيح إمكانية متابعة قراءة الاستهلاك في جميع الأوقات ، مشيراً إلى أن سعر الجهاز لا يتجاوز 500 درهم وفائدته كبيرة لجميع المشتركين.