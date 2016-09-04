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مبادرة «التنسيق الوظيفي» توفر389 فرصة عمل في الشارقة

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مبادرة «التنسيق الوظيفي» توفر389 فرصة عمل في الشارقة مبادرة «التنسيق الوظيفي» توفر389 فرصة عمل في الشارقة

أعلن الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن إطلاق الدائرة لمبادرة التنسيق الوظيفي لشغل وظائف بالقطاع الخاص.

وهي مبادرة مبتكرة لدعم توظيف الموارد البشرية الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، حيث تم توفير 389 فرصة وظيفية ضمن مبادرة التنسيق الوظيفي مع شركات القطاع الخاص وقطاع الطيران والبنوك والمؤسسات المصرفية لشغل الوظائف المتوفرة بناءً على احتياجاتها.

وسيتم ترشيح الكوادر الوطنية المسجلة لطلبات التوظيف بقاعدة بيانات الدائرة والتي اجتازت برامج التأهيل والتدريب الميداني خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأوضح أن الدائرة تخطط لإعداد برنامج توظيفي مبتكر يهدف إلى تدريب وتوظيف 150 مواطناً باحثاً عن عمل في القطاع المصرفي، حيث يعد قطاع المصارف أكبر قطاع لجهة توطين الوظائف في الدولة، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج بمشاركة بنوك ومصارف وطنية وبالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وأضاف أن المبادرة تساهم في زيادة فرص التوظيف المتاحة للباحثين عن عمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الدائرة في القطاع الخاص، وتوفير التدريب والتأهيل لهم وفقاً لاحتياجات الجهات الخاصة.

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