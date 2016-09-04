»اتحادية الكهرباء«: خطط لتقليل الفاقد المائي 11 % سنوياً

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كشف محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لـ«البيان»، أن الهيئة أجرت دراسات تفصيلية على شبكاتها لتحديد الفاقد المائي بمختلف مناطقها، وأسفرت هذه الدراسة عن نتائج تمكنت الهيئة من خلالها من وضع مجموعة من المبادرات والمشروعات وخطط عاجلة وأخرى متوسطة المدى بهدف تقليل الفاقد المائي بنسب تتراوح من 8 % إلى 11% من إجمالي الفاقد سنوياً.

وقال: إن الهيئة انتهت من تنفيذ مشروع مياه وجار تنفيذ 7 أخرى و5 مشروعات في مرحلة التصميم سيتم طرحها العام الجاري، مبيناً أن الهيئة أولت عناية فائقة لمشروعات ومبادرات خفض الفاقد المائي في شبكات المياه بكل المناطق التي تشرف عليها.

وشرح محمد صالح تفاصيل المبادرات والمشروعات والخطط التي تنفذها الهيئة بهدف تقليل الفاقد المائي، حيث قال: «تشمل هذه المشروعات استبدال خطوط الأسبستوس وتوصيلات المستهلكين بالمناطق القديمة بشبكات أخرى وتوصيلات حديثة من أنابيب البولي إيثلين عالي الكثافة، وتضمن هذه الأنابيب التي يتم تركيبها عن طريق اللحام الكهربائي عدم وجود وصلات تؤدي إلى حدوث تسربات منها مع مرور الزمن مثلما يحدث مع وصلات الأسبستوس القديمة».

وأوضح أن الهيئة خصصت نسبة ضخمة من ميزانيتها لمشروعات المياه لإزالة الخطوط القديمة بلغت حوالي 46% من إجمالي الميزانية المخصصة لمشروعات المياه، وبأطوال شبكات إجمالية بلغت حوالي 740 كيلومتراً من الخطوط الجديدة عوضاً عن القديمة حسب أفضل المواصفات العالمية.

عدادات ذكية

وأضاف: «توجهت الهيئة إلى تركيب عدادات مياه ذكية عوضاً عن العدادات الميكانيكية القديمة، وتضمن العدادات الذكية دقة في القياس تساعد المستهلكين على ترشيد الاستهلاك وكذلك إمكانية التعرف على وجود تسربات داخلية لدى المستهلكين من خلال قياس التصرفات الليلية، وهي ميزة من مميزات هذه العدادات التي سيتم ربطها مع نظام البنية التحتية المتطورة للعدادات AMI».

50

وقال: «تهدف الهيئة إلى تحويل جميع العدادات القديمة إلىذكية بحلول عام 2019، وتم تركيب ما يقرب من 50 ألف عداد ذكي من أصل عدادات مستهلكي المياه بالهيئة، التي تبلغ حوالي 244 ألفاً».

كما تقوم الهيئة بالكشف دورياً عن التسربات واستخدام أنظمة DMA لتحديد المناطق التي يوجد فيها تسربات وإجراء الصيانة الدورية وتقليل زمن الإصلاح.

وفيما يتعلق بمشروعات المياه بالهيئة للعام الجاري، أنجزت الهيئة عدداً من المشروعات التي دخلت الخدمة، وهي توسعات شبكة التوزيع في الجرف 2 في عجمان لتوفير المياه للمساكن الجديدة، وكذلك المنشآت الصناعية والتجارية وتوسعات منطقة الجرف 2.

مشروعات قيد التنفيذ

وهناك 7 مشروعات جار تنفيذها ومن المقرر أن تنتهي خلال العام الجاري، وهي خط نقل مياه قطر 600 ملم على شارع الشيخ محمد بن زايد إلى منطقة الحلوة في عجمان لتوفير احتياجات المياه المتزايدة في منطقة الحلوة ولتغطية التطوير والتوسعات الجديدة في المنطقة، وبخاصة المشروعات السكنية والصناعية والتجارية، وإنشاء خزان مياه سعة مليون جالون في الغزيمري في الفجيرة لزيادة الطاقة التخزينية لتوفير احتياجات مناطق الغزيمري وكدنا.

وخط نقل مياه قطر 800 ملم من محطة الزوراء في عجمان إلى مدينة أم القيوين للربط المائي بين إمارتي عجمان وأم القيوين.

»ضدنا« في الفجيرة

وتعمل الهيئة حالياً على تمديد خط نقل مياه قطر 600 ملم من خزان ضدنا إلى شبكة التوزيع في ضدنا في دبا الفجيرة لتوفير احتياجات المناطق السكنية والتجارية في منطقة ضدنا في الفجيرة وتوصيل المياه المحلاة للمستهلكين، إلى جانب خط نقل مياه قطر 600 ملم من خزان البدية إلى شبكة التوزيع في دبا الفجيرة لتوفير احتياجات المناطق السكنية والتجارية في منطقة البدية في الفجيرة وتوصيل المياه المحلاة للمستهلكين.

وهناك توسعات خطوط النقل والتوزيع في منطقة أم الثعوب الصناعية في أم القيوين لتوفير احتياجات المياه للمنشآت الصناعية والتجارية في المنطقة، وخط نقل مياه قطر 800 ملم من المزرع إلى بطين السمر في رأس الخيمة لتوفير المياه للمساكن الجديدة التي سيتم تنفيذها من قبل وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان في بطين السمر واليعاريف، وكذلك تعزيز وتطوير نظام النقل المائي لمناطق الحمرانية والخريجة والظيت الجنوبي والرفاعة ومدينة الشيخ خليفة وسهيلة والدقداقة.

تصميم

أوضح محمد صالح أن الهيئة لديها 5 مشروعات في مرحلة التصميم سيتم طرحها خلال العام الحالي وستنتهي من تنفيذها في 2017، وهي تطوير محطة الضخ في غليلة في رأس الخيمة بزيادة طاقة الضخ إلى 10 ملايين جالون باليوم، ومشروع إحلال خطوط التوزيع القديمة في مناطق وادي شعم وغليلة في رأس الخيمة لاستبدال خطوط شبكات النقل والتوزيع القديمة لخفض الفاقد المائي.

ومشروع إحلال شبكات المياه القديمة في منطقة النعيمية والنخيل والبستان في عجمان بإجمالي أطوال 40 كيلومتراً لتطوير ورفع كفاءة نظام التوزيع وخفض الفاقد المائي في تلك المناطق، إلى جانب توسعات شبكات المياه بأطوال حوالي 60 كيلومتراً في كل من الجرف والرقايب والحلوة في عجمان لتوفير المياه إلى التوسعات السكنية الجديدة في تلك المناطق.