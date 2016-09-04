الموظف الإماراتي قادر على تولّي دفّة القيادة

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموظف الإماراتي قادر على تولي دفة القيادة في دوائر ومؤسسات القطاعين العام والخاص بكل كفاءة وجدارة ليكونوا قادة ناجحين في المستقبل.

وقال سموه إن قيادتنا الحكيمة تولي اهتماماً كبيراً بالقيادات المواطنة الشابة، وتؤمن بقدراتهم ودورهم البناء في خدمة الوطن ورفع رايته ودفع عجلة التقدم والتطور الذي تشهده البلاد، وذلك ترجمة للرؤية الثاقبة والمتابعة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي لتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والاستثمار في الموارد البشرية المواطنة وتأهيلهم وتمكينهم ومنحهم الفرص الكافية للتدريب والتطوير.

جاء ذلك بمناسبة إعلان الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية لحكومة عجمان عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج «عجمان لإعداد القادة 2016 - 2017» والذي يهدف إلى دعم وتطوير المهارات والمعرفة القيادية لدى الفئات القيادية والإشرافية والتنفيذية في حكومة إمارة عجمان في مختلف المجالات.

إشادة

وأثنى سموه على الجهود المبذولة للقائمين على برنامج «عجمان لإعداد القادة»، مشيراً إلى أن البرنامج في دورته الأولى أثبت نجاحه وفعاليته على أرض الواقع وبهذا يعد مكسباً كبيراً للشباب الواعد، من خلال غرس صفات ومهارات القيادة الناجحة واستشراق المستقبل الواعد.

وقررت إدارة «برنامج عجمان لإعداد القادة» فتح باب الترشح للراغبين بالانتساب للبرنامج على أن يكون آخر موعد للترشح يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري.

تطوير

من جانبه أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير التنفيذي للإدارة المركزية للموارد البشرية بعجمان، أن الدورة الثانية لبرنامج «عجمان لإعداد القادة» تأتي استكمالاً للنجاح الباهر الذي حققه البرنامج في الدورة الأولى وتولي بعض المنتسبين مناصب قياديه أعلى.

وأشار إلى أنه تم هذا العام استحداث فئة جديدة وهي، فئة القيادات المبدعة، والذي يسعى إلى تأهيل وتطوير القيادات الشابة من الفئة التنفيذية. ونوه بأن المنتسبين سيتم تدريبهم من قبل فريق تدريبي من ذوي الخبرة والكفاءة العالمية وفقاً لمحاور أساسية مهمة حسب المتطلبات الحكومية.

ويركز تصميم البرنامج على ثلاثة محاور أساسية وهي مهارات القيادة الشخصية، والتفكير الإيجابي والتنفيذ الإيجابي. وتم تقسيم فئات البرنامج إلى فئتين وهما: فئة قيادات المستقبل؛ وتشمل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري المكاتب في الدوائر الحكومية بإمارة عجمان، وفئة القيادات المبدعة وتشمل الموظفين التنفيذيين في الدوائر الحكومية بالإمارة.

وحددت إدارة البرنامج «عجمان لإعداد القادة» مجموعة من الشروط للراغبين بالترشح تتمثل في أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون من العاملين في إحدى الدوائر الحكومية المحلية بالإمارة، ومن الحاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى وألّا تقل خبرة المترشحين لفئة قيادات المستقبل عن 5 أعوام، أما المترشحون لفئة القيادات المبدعة ألّا تقل الخبرة عن 3 أعوام.

وأن يكون المترشح ملماً إلماماً كافياً بمبادئ الحاسب الآلي، مع شرط اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات التي تقررها إدارة البرنامج، مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من قبل جهة العمل على التحاق المرشح بالبرنامج وحضور كلّ الدورات والأنشطة.