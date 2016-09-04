ولي عهد أم القيوين يحضر أفراح الشاوي وبن غليطة

حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء أول من أمس، حفل زفاف سالم الشاوي إلى كريمة خلفان بن غليطة، وذلك في صالة الأفراح بمنطقة الذيد في الشارقة.

كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية وعدد من الشيوخ وأعيان المنطقة وكبار الشخصيات والمسؤولين وحشد كبير من المدعوين والأهل والأصدقاء.

تخلل الحفل فقرات وأهازيج منوعة من التراث الإماراتي ابتهاجاً بهذه المناسبة.