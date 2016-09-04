محمد بن راشد: واثقون بقوة اقتصادنا ومتفائلون بمستقبل بلادنا

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن «استثمارنا في اقتصادنا الوطني لن يتوقف .. ومشاريعنا هي أدوات تنموية نسعى بها لتسريع مسيرتنا، نحن واثقون بقوة اقتصادنا، ومتفائلون بمستقبل بلادنا، ومستمرون في توسيع رؤيتنا».

وقال سموه لدى إعلانه عن مشروع إنشاء مدينة مصغرة باسم «جميرا سنترال» على مساحة 47 مليون قدم مربعة لتكون نموذجاً متكاملاً لمستقبل التطوير العمراني في دبي ومدن المستقبل العالمي، إن «تصوراتنا عن مدن المستقبل تتطور باستمرار، ودبي ستكون هي النموذج الذي تتطلع له مدن العالم»، وأضاف سموه «جميرا سنترال» تمثل نموذجاً ومحطة ضمن رحلة ممتدة لبناء مدينة المستقبل التي تحقق السعادة للمجتمعات».

وتعتبر «جميرا سنترال» هدية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكافة مدن العالم، حيث تم استثمار الكثير من الجهود والدراسات خلال العامين السابقين لتحقيق البيئة الأكثر توازناً وراحة لسكانها والأكثر جذباً للزوار والسياح، وبالتالي فهي تمثل نموذجاً حقيقياً واقعياً يمكن لكافة مدن العالم التعلم منه واختبار كافة أنواع الممارسات الحضرية والعمرانية والتقنية من خلالها.

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