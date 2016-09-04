خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون بوفاة رئيس أوزبكستان

أعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص تعازيه بوفاة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان.

كما أعرب سموه عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب أوزبكستان الصديق بوفاة الرئيس إسلام كريموف سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهم أسرة وذوي الفقيد الصبر والسلوان.

ونقل معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة تعازي صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى شوكت ميرزايي رئيس الوزراء الأوزبكي بوفاة الرئيس إسلام كريموف.

حضر مراسم تقديم العزاء محمد حارب بالرصة المحيربي سفير الدولة لدى أوزبكستان بمشاركة وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي.