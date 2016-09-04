سقوط عاطل بحوزته 5500 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه بالهرم

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من الأقراص المخدرة بالهرم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له والقبض عليه وبحوزته 5500 قرص مخدر وهاتف محمول، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.