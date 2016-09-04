ضبط 102 دراجة بخارية بدون تراخيص بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم، حملات مرورية مكبرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث بمعاونة الرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

واستهدفت الحملة ضبط الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية أو تراخيص، وتفعيل أحكام قانون المرور لتزايد ظاهرة قيام بعض الخارجين على القانون لاستخدامها فى ارتكاب العديد من الحوادث، والتى ساهمت وبشكل كبير فى معظم العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة.

وفى إطار خطة مديرية أمن البحيرة الموضوعة فى هذا الشأن، تم إعداد حملة مكبرة بجميع مراكز وأقسام المديرية برئاسة مأمورى المراكز والأقسام وإدارتى المرور والبحث الجنائى اليوم، أسفرت عن ضبط "102 دراجة بدون لوحات معدنية وتراخيص، وتم ضبط وإيقاف 79 سيارة ملاكى تحميل بالأجر، كما تم ضبط 631 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وجار العرض على النيابة العامة.

ومن جانبه أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، على أهمية قيادته للحملات الأمنية والمروية لإعادة الإنضباط إلى الشارع البحراوى، وأوضح مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أهمية مواجهة كافة صور الخروج عن القانون، وأنه وجه تعليماته للواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، بالتنسيق مع الأمن العام بالقيام بحملات عامة مكبرة بمشاركة كافة الجهات المعنية لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين من أجل إعادة الانضباط للشارع البحراوى تأكيداً لهيبة وسيادة الدولة، وتفعيل الحملات الانضباطية والمكبرة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية، والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة الذين يشكلون بؤرا إجرامية من شأنها زيادة معدل الجريمة فى مصر وذلك من أجل فرض وإحكام السيطرة الأمنية وإحساس المواطن البحراوى بالأمن والأمان.

وكذلك لضبط الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية أو تراخيص، وتفعيل أحكام قانون المرور خاصة بعد تزايد ظاهرة قيام بعض الخارجين على القانون لاستخدامها فى ارتكاب العديد من الحوادث، والتى ساهمت وبشكل كبير فى معظم العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة وكذلك فى معظم جرائم السرقات.

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>جانب من الدراجات البخارية المضبوطة



>مدير أمن البحيرة خلال قيادته للحملة بدمنهور



>اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة يوجه تعليماته لرجال