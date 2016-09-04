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إلغاء رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى صنعاء لإغلاق المجال الجوى اليمنى

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إلغاء رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى صنعاء لإغلاق المجال الجوى اليمنى إلغاء رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى صنعاء لإغلاق المجال الجوى اليمنى

>كتب محمود عبد الغنى

 

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، إلغاء إقلاع رحلة الخطوط الجوية اليمنية المتجهة إلى صنعاء عبر بيشه، بسبب إغلاق المجال الجوى اليمنى في إطار العمليات التى تقوم بها قوات التحالف ضد مواقع المتمردين الحوثيين.

 

 

وأوضح مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن  سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة الخطوط الجوية اليمنية يفيد الغاء رحلته  رقم 603 المتجهة إلى صنعاء بسبب إغلاق المجال الجوى اليمنى فى إطار العمليات التى تقوم بها قوات التحالف ضد مواقع المتمردين الحوثيين.

 

 

وأفاد مصدر ملاحى، أنه تم التنسيق مع محطة الشركة بالمطار لتسفير ركاب الطائرة على متن رحلات أخرى.

 

 


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