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النقد الدولى: ندعم جهود الإصلاح الإقتصادى التى تقوم بها الحكومة المصرية

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النقد الدولى: ندعم جهود الإصلاح الإقتصادى التى تقوم بها الحكومة المصرية النقد الدولى: ندعم جهود الإصلاح الإقتصادى التى تقوم بها الحكومة المصرية

>( أ ش أ )

أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد بالجهد الذى تقوم به المصرية لتطوير والنهوض بالاقتصاد المصرى عبر تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ، سعيا للتغلب على التحديات أمام دفع الاقتصاد المصرى قدما وتخفيض البطالة والدين العام.

 

وأكدت لاجارد - فى تصريح خاص للتليفزيون المصرى الليلة عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت فى الصين - دعم صندوق النقد الدولى بقوة لجهود الإصلاح الإقتصادية التى تقوم بها الحكومة ، مشيرا إلى أن مشروعات البنية الأساسية الجارية حاليا جيدة لأنها تساعد على جذب الاستثمار المحلى والأجنبي.

 

وأعربت عن أمنيتها فى أن ينجح الصندوق فى تقديم الدعم فى المدة المتفق عليها مع الحكومة المصرية وفقا للاتفاق المبدئى ، مؤكدة على إمكانية إنجاز الإصلاحات اللازمة.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد - خلال لقائه مع مدير عام صندوق النقد الدولى بمقر إقامته فى الصين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين - حرص على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالى وتحقيق العدالة الاجتماعية.


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مصر 365

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