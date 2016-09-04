وزير قطاع الأعمال:27 مستشارا بإحدى الشركات تقاضوا ما يوازى إيرادها فى عام

كشف أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الاعمال العام، أن إحدى الشركات التابعة للقطاع حققت إيرادات بقيمة مليون ونصف جنيه فى عام واحد، فى حين أن لديها 27 مستشارا يتقاضون مليون ونصف جنيه سنويا.

وفى سياق آخر، أوضح الوزير فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360"، أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة شركات الحديد والصلب، واستغلال إمكاناتها لإنشاء خط جديد دون تحمل أعباء جديدة، مضيفا أن طاقة الأفران بشركات الحديد والصلب كانت مليون و200 ألف طن والآن أصبحت 300 ألف طن فقط، مشيرا إلى أن شركات الحديد والصلب شركات مساهمة ومتداولة فى البورصة المصرية والدولة تمتلك 9% من أسهمها.