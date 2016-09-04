بالفيديو – كوت ديفوار تخطف بطاقة التأهل لأمم إفريقيا من المجموعة النارية

نجح منتخب كوت ديفوار في خطف بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا بعد التعادل أمام سيراليون.

وتعادل منتخب كوت ديفوار أمام سيراليون بهدف لكل منتخب في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

صراع ناري على بطاقة التأهل الوحيدة من المجموعة بين سيراليون وكوت ديفوار، نظرا لعدم احتساب نقاط مباريات الجابون لأن المنتخب الجابوني يضمن بالفعل تواجده في البطولة فهو مستضيف البطولة.

هدف كوت ديفوار الأول جاء عن طريق جوناثان كودجيا في الشوط الأول بمقصية رائعة.

بينما جاء هدف التعادل عن طريق كامارا في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 باستثناء نقط مواجهتي الجابون، بينما وصل رصيد منتخب سيراليون إلى 5 ليفشل المنتخب في التأهل.

وتنتهي مرحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى الجابون 2017 يوم الأحد مع نهاية مباريات الجولة الأخيرة.

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