برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 4 سبتمبر 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

مشاكلك الاجتماعية والشخصية تفقدك تركيزك وتجعلك تشعر بالحيرة والتشتت وتجعلك أيضًا عاجزًا عن اتخاذ قرارات صائبة فى ما يتعلق بالعمل وهو ما قد يجلب لك خسائر كبيرة فى عملك لذلك الحل المثالى فى هذا الوقت بما إنك لا تستطيع الفصل بين عملك وحياتك الشخصية هو استراحة محارب قصيرة.

على الصعيد العاطفي:

تتمتع بقدرة سحرية على إقناع الآخرين بسهولة بكل ما تريده وهو ما يفيدك جدًا فى العلاقة العاطفية ولكنه فى الوقت نفسه يجعل شريكك يشعر بالقلق وأنه ينساق لك وإن فقد الثقة فى لحظة بك لن تقدر أبدًا على التأثير عليه.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

من المهم أن تهتم بصحتك وتواظب على التمارين الرياضية التى تمارسها هذه الفترة بالإضافة إلى اليوجا والجرى لأن أى خسارة على الصعيد الصحى لن تكون فى صالحك أبدًا ولن يمكنك تدارك عواقبها بسرعة أبدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

نجاحك يعتمد بدرجة كبيرة على اسرتك التى توفر لك كامل الدعم والاهتمام وهى ميزة ينبغى أن تعتز كثيرًا بها وتحرص على استمرارها.