أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات تأمين كنائس دمنهور -
"الآثار" توافق على طلب استكمال أعمال البعثة البولندية بمنطقة مارينا -
أول اعتذار عن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة -
ملياردير يخسر ثروة عمره في ساعة ونصف -
السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأحد 4 سبتمبر 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأحد 4 سبتمبر 2016 حظك اليوم برج الدلو الأحد 4 سبتمبر 2016

>

برج الحمل على الصعيد المهني:

الأمور لن تسير كما تخطط لها، فأنت دائماً ما تقدر ذكائك وتتعامل من خلاله، لكنك لا تفكر فى نسبة ذكاء الآخرين، خططك المستقبلية ستقابل بكثير من الرعاقيل، إياك والاندفاع فى الحديث فالأوضاع من حولك متوترة بما فيه الكفاية، كن هادئاً حتى لا تفقد صوابك بشكل تام.

 

على الصعيد العاطفى:

لن تعود علاقتك بالحبيب كما كانت، أخطائك فى العلاقات العاطفية لا يمكن غفرانها بسهولة، فأنت تبحث عما يوفر لك الراحة فقط، تظل الأنانينة من أبرز عيوبك التى لن تجلب لك أى منفعة مهما سعيت ومهما جعلتها فى مقدمة صفاتك فى تعاملاتك مع الآخرين.

 

على الصعيد الصحي:

زيارة إلى طبيب أمراض نفسية قد تساعدك كثيراً فى هذه الفترة، ربما يكون اعترافك إنك تعانى من ضغوط كثيرة جعلت قراراتك وسلوكك مضطرباً فى الفترة الأخيرة هو أول طريق علاجك من هذه المشكلات، الصبر والالتزام بتعليمات الطبيب سيساعدوك كثيراً.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة متخبطة لا يعرف فيها كيف يتصرف مع المحيطين به، فهناك عدد من المشكلات فى النواحى العملية وانهيار علاقاته العاطفية والأسرية سببت له ضغوط كثيرة لم يعد قادراً على التعامل معها.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى