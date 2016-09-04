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برج العقرب حظك اليوم الأحد 4/9/2016

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 4/9/2016 برج العقرب حظك اليوم الأحد 4/9/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

المال سيكون قليل بعض الشئ فى الأيام المقبلة، فتحتاج إلى تحديد نفقاتك والسيطرة عليها منذ الآن حتى لا ينتهى بك الأمر إلى ضائقة مالية.

 

على الصعيد العاطفى

انشغلت كثيراً الفترة الماضية بعملك وأهملت أسرتك فقد حان الوقت للاهتمام بعلاقتك العاطفية لتأخذ من وقتك الجزء الأكبر، حتى لا تتعرض للمشاكل فى المستقبل.

 

على الصعيد الصحى

من الضرورى بالنسبة لك أن تتوقف عن تناول الطعام بشكل عشوائى إذا كنت ترغب فى التخلص من مرض المعدة الذى يزعجك الأيام القليلة الماضية.

 

توقعات علماء الأبراج

تشعر بالثقة وتتسع آفاقك أكثر من أى وقت مضى الأمر الذى يثير غضب عائلتك، فلا تعمل تحت غطاء وقد تجد ملفات جديد فى حياتك.


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