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برج القوس حظك اليوم الأحد 4/9/2016

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برج القوس حظك اليوم الأحد 4/9/2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 4/9/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

سوف تظهر نتيجة تعب الأسابيع القليلة الماضية، طور من فكرك واعتمد على الأعمال المبتكرة فالأمور تبقى على ما يرام.

 

على الصعيد العاطفى

اليوم تحدث مضاعفات فى العلاقة الغرامية الخاصة بك، قد تلعب دوراً حاسماً فى حياة شريك الحياة اليوم.

 

على الصعيد الصحى

اليوم مريح جداً بالنسبة لك ولكن لا تحاول ارضاء كل الأطراف، وإن لم تدرك ذلك فى الوقت الحالى.

 

توقعات علماء الأبراج

تستطيع مناقشة بعض القضايا الهامة مع أقاربك، حاول أن تكون المحبة والطيبة فى المحادثات الخاصة بك، حال ترك الأمر فى الوقت الحالى بدلاً من المبالغة فى أى شئ، وحاول حضور التجمعات إذا كنت تريد أن تغير مزاجك.


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مصر 365

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