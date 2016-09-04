برج الجدى حظك اليوم الأحد 4 سبتمبر 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

تعانى ضائقة مالية فى هذه الأيام وتحتاج إلى التحكم أكثر فى نفقاتك وتحديد الضرورى منها من الرفاهية وإما ترتبط بأعمال إضافية وبذل جهود أكبر كى تعبر هذه الأزمة بنجاح وهو الشيء الأقرب إلى شخصيتك لأنك لا تستغنى عن الرفاهية.

على الصعيد العاطفي:

من المفترض أن يجلب لك الحب السعادة ولكن للأسف علاقتك العاطفية تجلب لك المتاعب والشعور بالتعاسة والاكتئاب فلا تستسلم لهذه المشاعر ولا تفقد الأمل فيها وإنما اعمل على إصلاحها وامنحها بعض الوقت لتعرف هل تستحق فعلاً ان تحارب لأجل إنجاحها أم لا .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

لفترة طويلة تجاهلت شكوى جسدك غير المعلنة واحتياجه للرعاية والاهتمام ولكن اليوم تضطر للاستجابة له لأن مشاكلك الصحية أصبحت تعوقك عن ممارسة حياتك بشكل طبيعى وأصبحت فى حاجة ماسة وشديدة إلى اهتمام واستشارة طبيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

موهبتك الذهبية والأصيلة تفتح لك الكثير من الأبواب هذه الأيام وتكون مفتاحك إلى مشاريع عمل مربحة ومميزة مما يجعلك تشعر بالظفر والمتعة والانتصار.