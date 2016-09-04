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حظك اليوم برج الميزان الأحد 4 سبتمبر 2016

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 4 سبتمبر 2016 حظك اليوم برج الميزان الأحد 4 سبتمبر 2016

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برج الميزان على الصعيد المهني:

التحفظات على عدد من الزملاء فى العمل غالباً ما تكون فى محلها لكنك تتعامل معها إن كانت لا تخص أصحاب الأفكار التى لا تتفق مع آرائك فى بعض نواحى العمل، خاصة غنك تجد مشكلة فى الاتصال الفكرى مع البعض إن لم يكن بينكم اهتمامات مشتركة، حاول أن تكون أكثر مرونة فى العمل.

 

على الصعيد العاطفي:

الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائماً هم محور حياتك، لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تطبق فيها ذلك من أبرزها الصعيد العاطفى، تذبذب ممشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة تعليقه بك، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة.

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

تغذى صحتك النفسية دائماً بالسفر والاستجمام، وأخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل والحياة بشكل منظم، لكن هذه الفترة لن تستطيع ان تفعل ذلك خاصن إنك تعانى من كثير من الضغوط النفسية التى تفرض عليك حالة مزاجية سيئة نمعكس على علاقتك بالأصدقاء فى العمل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة مضطربة، يتعامل فيها بطبيعة مولود الميزان التى تعانى من التردد فى أخذ القرارات، والابتعاد عن الأجواء الروتينية فى كل شىء، مهما كان بسيط، والسفر والاستجمام هم طريقك لمقاومة الحالة المزاجية السيئة والمحافظة على استقرار الحالة الصحية.

 


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