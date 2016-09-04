برج العذراء حظك اليوم الأحد 4/9/2016

>كتبت رانيا علوى
برج العذراء على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء يحتاج لدراسة جوانب عدة به، خاصة اذا تم تكليفك ببعض المهام الجديدة.
على الصعيد العاطفي:
الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج لا يسير بخطى منتظمة فى هذه المرحلة ، عليك ان تأخذ خطوة للوراء من أجل رؤية الصورة الكاملة لهذه العلاقة و تقيمها جيدا .
برج العذراء على الصعيد الصحي:
لمواليد برج العذراء الاهتمام بنفسك أمر ضرورى ، و من أجل الوصول لأقصى درجات الاسترخاء عليك ان تلجئ لعمل جلسات تدليك و العناية بالبشرة وهو ما سيجعلك تشعر بتحسين حالتك المزاجية .
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء ان هناك سلسلة طويلة من المشكلات ستقابلك الفترة المقبلة ، فالتعامل بحكمة أفضل حل.
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