برج الثور حظك اليوم الأحد 4 سبتمبر 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

أخطائك الحالية فى العمل يغفرها لك الرصيد السابق من الاجتهاد والمثابرة ولكن هذا الصبر من رؤسائك لن يدوم طويلا فاحرص على معالجة أخطاء أو على الأقل الاعتذار عنها وتوضيح أسباب تقصيرك كى لا يشعروا بأنك لا تكترث لها.

على الصعيد العاطفي:

كل ما تحتاجه لتستقيم امورك العاطفية هو جلسة واضحة وصريحة مع شريك حياتك تناقشا فيها القضايا العالقة بينكما بوضوح وصراحة كاملين والاعتراف بالاشياء التى ضايقتك منه قبل أن تتراكم ويخفت وهج العلاقة السحرى الذى كان بينكما.

برج الثور على الصعيد الصحي:

الحفاظ على صحتك والاهتمام بها لم يعد خيارًا هذه الأيام فأنت بحاجة ماسة للراحة والاهتمام وإلا ستتدهور صحتك بشكل مفاجئ وقاسِ للغاية، خذ حذرك وانتبه لنفسك ومارس الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

هناك مغامرة او تجربة جديدة ومميزة فى انتظارك اليوم ومن المتوقع أن تتسبب فى تغيير جذرى فى حياتك وفى نظرتك للحياة بعدها لأنه من المتوقع ألا تكون تجربة جيدة ولكنها ستكون مفيدة لك بشكل عام.