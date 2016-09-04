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برج الأسد حظك اليوم الأحد 4/9/2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 4/9/2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 4/9/2016

>كتبت رانيا علوى

برج الأسد على الصعيد المهني:

هناك الكثير من التغيرات فى الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد، ففى هذه المرحلة سيحدث بعض التغيرات الوظيفية أو قد تكون ترقيته .

 

على الصعيد العاطفي:

لا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ، فالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج من الممكن ان يصل لمرحلة الهدوء اذا تعاملت مع شريكك بعيدا عن الانانية ، فعليك ان تفكر فى العلاقة ككل .

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد الصعيد الصحى هذه الفترة يطاردك الارق لكن لا تستسلم وتلجئ للعقاقير التى قد تساعد على النوم ، فتناول الينسون و النعناع من الممكن ان يساعدوك للوصول لنوم عميق .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان هناك شخص يحاول الاستفادة منك وذلك فى المحيط المهنى لا تتردد فى مساعدة الغير لكن ابتعد عن الاشخاص الذين يحاولون دائما ابتزازك .

 


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