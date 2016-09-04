برج السرطان حظك اليوم الأحد 4/9/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان مستقر جدا ، لكن لا تتردد اذا كنت فى حاجات لاى استشارة حتى لا تحدث أى اخطاء فى المهام التى تم تكليفك بها .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يسير بخطوات جيدة و خاصة انك تتعامل مع شريكك هذه الفترة بهدوء و عقلانية ، لا تتردد فى الاستمرار بهذه الطريقة منعا لاضطراب العلاقة وتوترها .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى مضطربة لحد كبير وذلك لأنك لا تأخذ قسط كافى من النوم ، واعلم ان الراحة و الاسترخاء ضرورة بالنسبة لك فى هذه الفترة و خاصة انك تعرضت للإرهاق الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان هناك عدد من العروض من احدى المؤسسات المرموقة فى الطريق اليك ، عليك أن تفكر جيدا قبل ان تتخذ أى قرار.